கைதிகள் மீது வன்முறை கூடாது..லாக் அப் மரணங்களை தடுக்க டிஜிபி சைலேந்திரபாபு சொல்வதென்ன?

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: குற்றவாளியிடம் வாக்குமூலம் பெறும் போது வன்முறையை கையாள்வது கூடாது, கேள்விகள், கைரேகை மற்றும் சிடிஆர்எஸ் மூலம் விஞ்ஞான விசாரணை நுட்பங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று டிஜிபி சைலேந்திரபாபு கூறியுள்ளார்.

வழக்குகளில் குற்றவாளிகளை கைது செய்யும் போது பின்பற்ற வேண்டிய சட்ட திட்டங்கள், சட்ட விதிகள் மற்றும் கடைகள் குறித்து அனைத்து போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு டிஜிபி சைலேந்திரபாபு அவசர சுற்றறிக்கை ஒன்று அனுப்பியுள்ளார்.

இதுகுறித்து தமிழகம் காவல் துறை டிஜிபி சைலேந்திரபாபு காவல் துறை அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கையில், குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர்களை சந்தேக நபரை அடிக்கவோ அல்லது சித்தரவதை செய்யவோ கூடாது. இதுகுறித்து அனைத்து காவல்துறை அதிகாரிகளையும் தொடர்பு கொண்டு மேல் அதிகாரிகள் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும்.

English summary

DGP Sylendra babu said violence should not be dealt with while obtaining a confession from the accused and that scientific interrogation techniques should be used through questioning, fingerprinting and CDRS.