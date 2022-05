ஸ்டெர்லைட்டை திறக்கவிடக்கூடாது! தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு நினைவுநாளில் டிடிவி தினகரன் ‛டுவிட்’

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மீண்டும் திறக்கவிடாமல் தடுப்பதும் தான் போராட்டத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு செலுத்தும் உண்மையான அஞ்சலியாக இருக்கும் என அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் கூறியுள்ளார். மேலும் துப்பாக்கிச்சூட்டில் இறந்தரவர்களுக்கு நாம் தமிழர் சார்பில் சீமான் தலைமையில் அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.

தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து 2018 மே மாதம் போராட்டம் நடந்தது. மே மாதம் 22ம் தேதி வன்முறை ஏற்பட்டது.

இதில் போலீசார் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தினர். இதில் 13 பேர் பலியாகினர். ஏராளமானவர்கள் காயமடைந்தனர். பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய இந்த சம்பவம் நடந்ததன் 4ம் ஆண்டு நாள் நினைவுநாள் இன்று அனுசரிக்கப்பட்டது.

15 பேர் படுகொலை- தூத்துக்குடி துப்பாக்கிசூடு.. இன்று 4-ம் ஆண்டு நினைவு அஞ்சலி- பலத்த பாதுகாப்பு!

English summary

TTV Dhinakaran says, blocking the reopening of the Sterlite plant in Thoothukudi would be a real tribute to those who lost their lives in the struggle. And Nam Tamilar Party also paid homage under seeman to those who died in the police firing.