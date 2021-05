பெண் பயணிகளிடம் கோபமாக, இழிவாக பேசக்கூடாது..அன்பா பேசுங்கள் - டிரைவர், கண்டக்டர்களுக்கு அரசு உத்தரவு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பெண் பயணிகளிடம் எரிச்சலூட்டும் வகையில் கோபமாகவோ, ஏளனமாகவோ , இழிவாகவோ பேசக்கூடாது என போக்குவரத்துறையில் பணியாற்றும் ஓட்டுநர், நடத்துனர்களுக்கு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. பேருந்தில் பெண் பயணிகளிடம் உபசரிப்புடனும் , அன்புடனும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட 7 உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.

மு.க ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக அரசு பதவியேற்ற பின்னர் அரசு பேருந்துகளில் மகளிர் இலவசமாக பயணம் செய்யலாம் என அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த அறிவிப்பு பெண் பயணிகள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றது. தற்போது அரசு போக்குவரத்து கழகங்களில் பணிபுரியும் ஓட்டுநர்கள் மற்றும் நடத்துநர்களும் பயணம் செய்யும் மகளிரிடம் கடைபிடிக்க வேண்டிய நடைமுறைகள் குறித்த அறிவிப்பு ஒன்று வெளியாகியுள்ளளது.

போக்குவரத்துத் துறை அரசு செயலாளர் சமயமூர்த்தி, சாதாரண கட்டணம் வசூலிக்கும் பேருந்துகளின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளார். அதில் ஒரு பயணி நின்றாலும், அவருக்காக பேருந்தை நிறுத்தி ஏற்ற வேண்டும் எனவும் பேருந்தில் இடமில்லை என்று மகளிர் பயணிகளை இறக்கிவிடக்கூடாது என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

