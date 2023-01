எடப்பாடியில் பொங்கல் விழாவுக்கு வந்த பழனிசாமி.. திடீரென கமாண்டோக்களை விட்டுவிட்டு பைக்கில் பயணம்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: முன்னாள் முதல்வரும் எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி பைக்கில் செல்லும் வீடியோ காட்சிகள் இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று தனது சொந்த ஊரான எடப்பாடியை அடுத்த சிலுவம்பாளையம் கிராமத்திற்குச் சென்றார்.

அங்கு கோலாகலமாக பொங்கல் பண்டிகையை கொண்டாடுவதற்கான ஏற்பாடுகள் தயாராக இருந்தன. இந்த நிலையில்தான் எடப்பாடி பழனிசாமியின் உறவினரான பழனிசாமி என்பவர் உயிரிழந்துவிட்டதாக தகவல் கிடைத்தது.

English summary

Do you know Edappadi Palanisamy is riding in two wheeler as pillion? It happened on the day of Pongal festival.