முதல்வர் ஸ்டாலின் வேற லெவல் "மூவ்.." சோனியா காந்தியிடம் பரிசாக கொடுத்த புத்தகத்தை கவனிச்சீங்களா?

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: காங்கிரஸ் கட்சியின் இடைக்கால தலைவர் சோனியா காந்தியிடம் , தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கிய ஒரு புத்தகம் பற்றிதான் இப்போது ஓட்டு மொத்த நாடும் பேசிக் கொண்டு இருக்கிறது.

நேற்று முன்தினம் டெல்லி சென்ற முதல்வர் ஸ்டாலின், முதலில் அங்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்து தமிழகத்திற்கு தேவையான திட்டங்கள் பற்றி விவாதித்தார். கோரிக்கை மனுவை வழங்கினார். இதன் பிறகு நேற்று சோனியா காந்தியை அவரது இல்லத்தில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றுக்கொண்டார் ஸ்டாலின் . அங்கு காங்கிரஸ் சீனியர் தலைவர் மற்றும் சோனியா காந்தியின் மகனான, ராகுல் காந்தியையும் ஸ்டாலின் சந்தித்தார்.

இதெல்லாம் வழக்கமான சந்திப்புகள் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் . ஆனால் சோனியா காந்திக்கு ஸ்டாலின் கொடுத்த ஒரு புத்தகம் வழக்கமான ஒரு புத்தகம் கிடையாது அது வரலாற்று சிறப்புமிக்க புத்தகம்.

English summary

Do you know what book Tamil Nadu chief minister MK Stalin has presented to Congress leader Sonia Gandhi? here is the full detail of the book Journey of a Civilization Indus to Vaigai.