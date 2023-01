மெட்ராஸுக்கு தமிழ்நாடு என பெயர் வைப்பதால் என்ன கிடைக்கும்? மத்திய அரசுக்கு அண்ணா அளித்த பதில் என்ன?

Chennai

சென்னை: சென்னை மாகாணத்திற்கு தமிழ்நாடு என பெயர் வைப்பதால் என்ன கிடைத்துவிட போகிறது என நாடாளுமன்றத்தில் கேட்ட போது அதற்கு முன்னாள் முதல்வர் அறிஞர் அண்ணா கூறிய விளக்கம் என்ன தெரியுமா?

உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் வாரணாசியில் காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்தவர்களை ஆளுநர் மாளிகையில் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பாராட்டினார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பேசுகையில் பிரதமர் மோடியின் சிந்தனையால் காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது. இது ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு. விடுதலை போராட்டத்தின் தொடக்கத்தில் பல்வேறு பிரிவினைகள் நம்மிடைய இருந்தன.

