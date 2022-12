மாலை உருவாகிறது மாண்டஸ் புயல்.. சென்னைக்கு அருகே எங்கே இருக்கிறது தெரியுமா?

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: வங்கக் கடலில் இன்று மாலை உருவாகவுள்ள மாண்டஸ் புயல் எங்கே இருக்கிறது தெரியுமா?

வங்கக் கடலில் கடந்த டிசம்பர் 5ஆம் தேதி குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு உருவானது. இது நேற்றைய தினம் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக தீவிரமடைந்தது. இந்த காற்றழுத்தம் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறியது.

இது ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் இன்று மாலை புயலாக மாறுகிறது. இந்த புயலுக்கு மாண்டஸ் என பெயர் வைக்கப்படுகிறது. இதை ஐக்கிய அரபு நாடுகள் வைத்துள்ளது.

வங்கக்கடலில் உருவாகும் காற்றழுத்தம்..புயலாக மாறுமா? வானிலை ஆய்வு மையம் சொன்னது இதுதான்!

English summary

Do you know where is Mandous Cyclone? It moves in the speed of 12kmph.