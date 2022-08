"இடிக்குதே".. ஓபிஎஸ் பக்கம் ஓடிப்போன தீர்ப்பு.. ஆடிப்போன எடப்பாடி.. சங்கடத்தில் பாஜகவா..? அதெப்படி?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிரான தீர்ப்பு, கொங்கு மண்டலத்தை மொத்தமாக பாதிக்கக்கூடியதாக அமையலாம் என்கிறார்கள்.. இதனால் பாஜகவுக்கும் லேசாக சறுக்கல் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகிறார்கள்... எப்படி?

சென்னையில் ஜூலை 11ம் தேதி நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் தொடர்பாக, அதிமுகவில் ஜுன் 23-க்கு முன்பிருந்த நிலையே நீடிக்கும் என்று உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பில் தெரிவித்துள்ளது.

அதுமட்டுமல்லாமல் எடப்பாடி பழனிசாமியை இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக தேர்வு செய்தது செல்லாது என்றும், ஒருங்கிணைப்பாளர், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் இணைந்துதான் பொதுக்குழுவை கூட்ட வேண்டும் என்றும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

எல்லாம் போச்சு.. எடப்பாடிக்கு எதிராக திரும்பிய

English summary

Does the admks verdict upset the Kongu BJP and BJP and What is the reason for this எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிரான தீர்ப்பு அண்ணாமலைக்கு நெருக்கடியை தருமா