அவசியமில்லாமல் வீட்டை விட்டு வெளியே வராதீர்கள்..சென்னை மாநகர மக்களுக்கு காவல்துறை எச்சரிக்கை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மாண்டஸ் புயல் கரையை கடக்கும் நேரத்தில் தேவையின்றி வாகனங்களில் வெளியே செல்ல வேண்டாம் என சென்னை மாநகர காவல்துறை ஆணையா சங்கர் ஜிவால் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். வீட்டிற்கு தேவையைான குடிதண்ணீர், காய்கறிகள், மளிகை பொருட்கள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களை முன்கூட்டியே கடைகளில் வாங்கி வைத்து கொள்ள வேண்டும்.

மாண்டஸ் புயல் இன்று இரவு கரையை கடக்க உள்ளதால் காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். எனவே பொதுமக்கள் மிக அவசியமான காரணங்களுக்கு மட்டுமே வெளியே வர வேண்டும் என்று போலீஸ் கமிஷனர் சங்கர் ஜிவால் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.

அந்தமான் அருகே உருவான காற்றழுத்தம் வலுப்பெற்று புயலாக மாறியுள்ளது. இந்த புயலுக்கு இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் மாண்டஸ் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. மாண்டஸ் புயலானது இன்று இரவு ஸ்ரீஹரிகோட்டாவுக்கும் புதுச்சேரிக்கும் இடையே மாமல்லபுரம் அருகே கரையை கடக்க கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Chennai Metropolitan Police Commissioner Shankar jiwal has asked people not to go out in vehicles unnecessarily when Mondus is approaching the coast. Essential items such as drinking water, vegetables and grocery items for the home should be bought and kept in advance.