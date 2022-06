டான் பார்த்து விட்டு ட்விட்டரில் விமர்சித்த டாக்டர் ராமதாஸ்..நன்றி சொன்ன சிவகார்த்திக்கேயன்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் டான் படத்தை பார்த்து விட்டு ட்விட்டரில் விமர்சித்துள்ளார். பாடம் சொல்லும் படம் என்றும் கூறியுள்ளார் டாக்டர் ராமதாஸ். அவரது ட்வீட்டை ரீ ட்வீட் செய்து நன்றி கூறியுள்ளார் சிவகார்த்திக்கேயன்.

அட்லி உதவி இயக்குனரான சிபி இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் எஸ் ஜே சூர்யா சமுத்திரக்கனி, பிரியங்கா மோகன் உள்ளிட்ட ஏராளமான நட்சத்திரங்கள் நடித்து வெளியான டான் திரைப்படம் ரசிகர்களை பெரிதும் கவர்ந்துள்ளது.

பள்ளி, கல்லூரி கால கலாட்டா திரைப்படமாக மட்டுமல்லாமல் ரசிகர்களை திரையரங்கில் கண்ணீர் விட்டு அழ செய்யும் அப்பா-மகன் செண்டிமெண்ட் திரைப்படமாக இந்த திரைப்படம் அமைந்தது.

தற்போது இந்த திரைப்படம் நெட் ஃப்ளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது. இந்த நிலையில், பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் டான் படத்தை பார்த்து விட்டு ட்விட்டரில் விமர்சித்துள்ளார். அவர் தனது ட்விட்டர் பதிவில், 'நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடித்த டான் திரைப்படம் பார்த்தேன். "பெற்றோரை அவர்கள் இருக்கும் போதே கொண்டாடுங்கள் (Celebrate Your Parents When They Are With You)" என்ற பாடத்தை சொல்லும் அந்த திரைப்படம் அனைவராலும் பார்க்கப்பட வேண்டிய ஒன்றாகும்!' என்று கூறியுள்ளார்.

English summary

PMK founder Dr Ramdoss commented on Twitter Don movie. Dr. Ramdoss has also said that the film will teach a lesson. Sivakarthikeyan retweeted his tweet and thanked him.