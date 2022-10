லிப் டூ லிப்.. நடிகை ராஷி கண்ணாவுக்கு முரட்டு முத்தம்.. போஸ்டரை கூட விடாத போதை ஆசாமி.. அடடா

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சர்தார் படத்தில் நடிகர் கார்த்திகிற்கு ஜோடியாக நடித்துள்ள நடிகை ராஷி கண்ணாவின் போஸ்டருக்கு பொது இடத்தில் போதை ஆசாமி லிப் டூ லிப் என முரட்டு முத்தம் கொடுத்த வீடியோ இணையதளங்களில் வெளியாகி வேகமாக பரவி வருகிறது.

மது.. நாட்டுக்கும், வீட்டுக்கும் கேடு தரும். மதுப்பழக்கம் உயிரை கொல்லும் என்றாலும் கூட பலரும் இன்னும் அதனை நாடி சென்று போதையில் மிதப்பதை வாடிக்கையாக வைத்துள்ளனர்.

அரசு விடுமுறை தினங்களில் டாஸ்மாக் கடை மூடப்பட்டாலும் கூட பலர் பிளாக்கில் அதிக விலைக்கு மதுபானம் வாங்கி போதை ஏற்ற மட்டும் மறப்பதே இல்லை. இன்னும் சிலரோ அரசு விடுமுறையை முன்கூட்டியே கணக்கிட்டு அதற்கு ஏற்ப தங்களுக்கு தேவையான மதுவை வாங்கி ‛ஸ்டாக்'வைத்து கொள்வதையும் வழக்கமாக்கி கொண்டுள்ளனர்.

In a public place drunk man kissing the poster of actress Rashi Khanna, who has acted with actor Karthi in the movie Sardar. Now the video viral in internet.