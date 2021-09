சென்னையில் நடுரோட்டில் தீக்குளித்த இளைஞர்.. ரியல் எஸ்டேட் அதிபர் வீட்டின் முன் நடந்த பயங்கரம்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: மின்வாரியத்தில் வேலை வாங்கி தருவதாக ரூ.23 லட்சம் மோசடி செய்ததாக சென்னை சூளைமேட்டில் வசிக்கும் ரியல் எஸ்டேட் அதிபர் வீட்டின் முன்பு தேனியிலிருந்து வந்த வாலிபர் தீக்குளித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

நடுரோட்டில் பெட்ரோல் ஊற்றிக்கொண்டு தீயை பற்ற வைத்து, பொதுமக்கள் முன்னிலையில் அலறி துடித்து அவர் உயிரைவிட்டது பார்ப்பவர்களை நடுங்க செய்தது.

இந்த கொடூர சம்பவம் தொடர்பாக ரியல் எஸ்டேட் அதிபர் பழனிகுமார் என்பவர் மீது தற்கொலைக்கு தூண்டியதாக போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகிறார்கள்.

'வேலை செய்தும் சம்பளம் இல்லை என்றால் எப்படி?' மனைவி கேட்ட கேள்வியால்..தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்த கணவர்

English summary

23 lakh rupees EB job scam: A young man who came from Theni to the house of a real estate tycoon living in Choolaimedu, Chennai, committed suicide by setting himself on fire.