எடப்பாடி அடுத்த அதிரடி.. திண்டுக்கல் சீனிவாசனுக்குதான் பவர்.. வங்கிகளுக்கு பறந்த கடிதங்கள்

சென்னை: அதிமுகவின் புதிய பொருளாளராக திண்டுக்கல் சீனிவாசன் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் காசோலைகளில் கையெழுத்திடும் அதிகாரத்தை இனி அவர் மேற்கொள்வார் எனவும் வங்கிகளுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி. மொத்தமாக ஓ.பன்னீர் செல்வத்திற்கு செக் வைத்துள்ளார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி. அதே நேரத்தில் தன்னை கேட்காமல் வரவு செலவு மேற்கொண்டால் வங்கி மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கடிதம் எழுதியுள்ளார் ஓபிஎஸ்.

அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.4 மாதங்களில் நிரந்தர பொதுச்செயலாளரை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்காக தேர்தல் அதிகாரிகளாக நத்தம் விஸ்வநாதன், பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் ஆகியோர் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

பொதுக்குழு கூட்டத்தில் கட்சியின் பொருளாளர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் கலந்து கொள்ளாத நிலையில் கட்சியின் வரவு செலவு கணக்குகளை வாசித்தார் டாக்டர் விஜயபாஸ்கர்.

திமுக, சசிகலாவுடன் இணைந்து அதிமுகவிற்கு துரோகம் செய்த ஓ.பன்னீர் செல்வம்: எடப்பாடி ஆவேசம்

Edappadi Palanisamy has written to the banks saying that Dindigul Srinivasan has been appointed as the new treasurer of AIADMK and he will now take over the authority to sign cheques. In total, Edappadi Palaniswami holds a check for O. Panneer Selvam. At the same time, the OPS has written a letter saying that action will be taken against the bank that made the budget without asking him.