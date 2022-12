"நம்ம ஸ்கூல் திட்டம்" எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு வயிற்றெரிச்சல்.. அன்பில் மகேஷ் விரிவான பதிலடி!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: 'நம்ம ஸ்கூல்' திட்ட தொடக்க விழாவிற்காக ஒரேநாளில் ரூ. 3 கோடி செலவு செய்யப்பட்டது என எடப்பாடி பழனிசாமி கூறுவதெல்லாம் ஆதாரமற்றது என்றும், திமுக அரசின் புதிய திட்டத்திற்கு ஒரே நாளில் ரூ. 50 கோடி கிடைத்துள்ளதை பொறுக்க முடியாத வயிற்றெரிச்சல் என்றும் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல், ஓராண்டு முழுமைக்கும் திட்டம் குறித்த விழிப்புணர்வு, ஆய்வு கூட்டங்களுக்கும் சேர்த்தே ரூ.3 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அன்பில் மகேஷ் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "அரசுப் பள்ளி மாணவர்களின் கல்விக் கனவுக்கு ஆதாரமாய் விளங்கும் பள்ளிக்கூடங்களை வலுப்படுத்தவும், கல்வித் தரத்தை மேலும் உயர்த்தவும் முதலமைச்சரின் வழிகாட்டலில் பள்ளிக் கல்வித்துறை உருவாக்கியுள்ள "நம்ம ஸ்கூல்" என்னும் "நம்ம ஊர்ப் பள்ளி திட்டத்திற்கு" ஒரே நாளில் ரூ.50 கோடி நன்கொடை வந்திருப்பதைப் பொறுத்துக் கொள்ள இயலாத வயிற்றெரிச்சலில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் விடுத்திருக்கும் அர்த்தமற்ற அறிக்கை மிகுந்த கண்டனத்திற்குரியது.

திராவிட மாடல் அரசின்கீழ், பரந்துபட்ட சமூகத்தின் இலட்சியங்களுக்குச் செவிசாய்க்கும் பொதுக் கல்வி முறையை நோக்கி தமிழ்நாடு இன்று நகர்ந்துகொண்டிருக்கிறது. சமூகநீதியை உள்ளடக்கிய கல்வி, பாலின சமத்துவம், பன்முகத்தன்மை மற்றும் பள்ளியோடு தொடர்புடைய சமூகத்தைப் பள்ளிக்குப் பொறுப்பாக மாற்றுவது போன்ற அனைத்தையும் கொண்ட கல்வி முறையை உருவாக்குவது அவசியம் என்பதை உணர்ந்து, அதற்கான முன்னெடுப்புகளை மேற்கொள்ள இந்த அரசு உறுதிபூண்டு, நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.

நம்ம ஸ்கூல்.. வாழ்வின் வசந்தகாலம்..எங்கு இருந்தாலும் உங்கள் பள்ளிக்கு உதவுங்கள்..முதல்வர் அழைப்பு

English summary

Edappadi Palaniswami's allegation that, For the opening ceremony of 'Namma School' project in one day Rs.3 crores was spent is baseless. Anbil Mahesh replied that Rs. 3 crore has been allocated for awareness and study meetings on the project for one year.