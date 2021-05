கடந்த ஆண்டைப்போல்.. அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களுக்கு ரூ.2000 கொடுங்கள்.. எடப்பாடி பழனிசாமி வேண்டுகோள்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்துத் தொழிலாளர்களுக்கும் நிவாரண உதவித்தொகை வழங்க வேண்டும் என தமிழக முன்னாள் முதல்வரும், எதிர்க்கட்சி தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தி உள்ளார்.

கடந்த ஆண்டு கொரோனா தொற்று பரவலை தடுக்க ஊரடங்கு போடப்பட்டது. அப்போது தொழிலாளர் நல வாரியத்தில் பதிவு செய்த அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கு இரண்டு தவணையாக மொத்தம் 2000 ரூபாய் வழங்கப்பட்டது.

இந்த ஆண்டு ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் கடந்த ஆண்டை போல் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் மற்றும் அனைத்து வகை தொழிலாளர்களுக்கு உதவி தொகை வழங்க வேண்டும் என்று எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தி உள்ளார்.

இது தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "கொரோனா வைரஸ் நோய்த் தொற்றைத் தடுக்க தமிழ்நாடு முதல்வராக இருந்தபொழுது, எனது தலைமையிலான தமிழக அரசு, தீவிர பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளைத் தொடர்ந்து போர்க்கால அடிப்படையில் மேற்கொண்டது.

English summary

Former Tamil Nadu Chief Minister and Leader of the Opposition Edappadi Palanisamy has demanded that relief be provided to all workers, including unorganized workers.