உடைகிறதா கூட்டணி? வடக்கில் கிளம்பும் குரல்.. ‘வேண்டவே வேண்டாம்’.. எடப்பாடிக்கு தூபம்.. அப்போ பாஜக?

சென்னை : பாஜக தலைமை, ஓபிஎஸ்ஸுக்கு தொடர்ந்து ஆதரவளித்து வருவதை எடப்பாடி பழனிசாமி துளியும் விரும்பாத நிலையில், சில முக்கிய நிர்வாகிகளும் பாஜக கூட்டணிக்கு வராமல் போனாலும் போகட்டும், ஓபிஎஸ் வேண்டாம் என கூறி வருகின்றனராம்.

அதிமுக ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் என இரு அணிகளாக உடைந்த நிலையில், இணைந்து செயல்படுமாறு அட்வைஸ் கூறியுள்ளது பாஜக தலைமை. ஆனால், எடப்பாடி பழனிசாமி முரண்டு பிடித்து வருகிறார்.

பிரதமர் மோடி தன்னையும், ஓபிஎஸ்ஸையும் ஈக்குவலாக ட்ரீட் செய்த நிலையில், உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவும் தனக்கு நேரம் ஒதுக்காததால், வருவதை பார்த்துக் கொள்ளலாம், விட்டுப் பிடிக்கலாம் என்ற எண்ணத்தில் இருக்கிறாராம்.

எடப்பாடி பழனிசாமி அணியைப் பொறுத்தவரை, நிர்வாகிகள் மட்டத்திலேயே பாஜக வேண்டும், பாஜக வேண்டாம் என இரட்டை நிலைப்பாடு இருக்கிறது. வட மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள், பாஜக தங்கள் கூட்டணியில் இருப்பதை விரும்பவில்லையாம்.

தெளிவா கணக்கு போட்ட ஓபிஎஸ்.. 'டெல்லி சோர்ஸ்’.. ஆங்க்ரி மோடுக்கு பின்னணி இதானா? திமுக மீதும் அட்டாக்!

While Edappadi Palaniswami does not like BJP leadership's continued support to OPS, some prominent executives are also saying that they do not want OPS even if the BJP does not join the alliance. Even at the level of the EPS team administrators, there is a dual stance of wanting BJP and not wanting BJP.