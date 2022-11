பாஜக வேண்டாம்.. நீங்க வாங்க.. தடாலடி ‘தலை’யை இழுக்க ஈபிஎஸ் அணி முயற்சி! தூது விடும் கொங்கு சீனியர்!

Chennai

சென்னை : ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இருவரையும் சரமாரியாக விமர்சித்து வரும் கேசி பழனிசாமியை தங்கள் பக்கம் கொண்டு வருவதற்கான வேலைகளில் எடப்பாடி பழனிசாமி அணியின் கொங்கு மண்டல சீனியர் இறங்கி இருப்பதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

பாஜகவை விமர்சித்துப் பேசி வந்ததால், அதிமுகவில் இருந்து கேசி பழனிசாமி நீக்கப்பட்டார். அவர் தற்போது எந்த அணியிலும் இல்லாமல், தனியாக பொதுச் செயலாளர் தேர்தலை நடத்தும் திட்டத்தோடு பேசி வருகிறார்.

இந்நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமியும், பாஜகவுக்கு எதிரான புள்ளிக்கு நகர்ந்துள்ளதால், தங்கள் பக்கம் கேசி பழனிசாமியை கொண்டு வரலாம் எனத் திட்டமிட்டுள்ளனராம்.

இதற்காக, அதிமுகவின் சீனியரான கொங்கு மண்டல மாஜி, கேசி பழனிசாமியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த முயன்று வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

அந்த 3 பேர் சொல்வதுதான்! “யாருக்கும் கிடைக்காம”.. ஓபிஎஸ் பிளானை போட்டு உடைத்த அணி மாறிய நிர்வாகிகள்!

It has been reported that Edappadi Palanisamy's faction senior leader is working to bring KC Palanisamy, who has been criticizing both O Panneerselvam and Edappadi Palaniwami, to their side.