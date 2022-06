ஓபிஎஸ்-க்கு அதிர்ச்சி வைத்தியம்.. அடிமடியிலேயே கைவைத்த எடப்பாடி.. அப்பப்பா.. பயங்கர வியூகம்!

Chennai

சென்னை : டெல்லி சென்றுள்ள ஓ.பன்னீர்செல்வம், தேர்தல் ஆணையத்தில் மனு அளித்துள்ள நிலையில், சென்னையில் உள்ள இல்லத்தில் தனது ஆதரவாளர்களுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனையில் ஈடுபட்டார்.

முன்னாள் அமைச்சர்கள் சி.வி.சண்முகம், ஜெயக்குமார், தங்கமணி, கே.பி.அன்பழகன், கே.சி.வீரமணி, வளர்மதி பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் உள்ளிட்டோருடன் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசித்து வருகிறார்.

ஓ.பன்னீர்செல்வம் பிரதமர் மோடியைச் சந்திக்க நேரம் கேட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ள நிலையில் இந்த ஆலோசனையில் முக்கிய விஷயங்கள் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

