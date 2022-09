சொத்து வரி உயர்வுதான் திமுக அரசு கொடுத்த போனஸ்.. ஆர்ப்பாட்டத்தில் பொங்கிய எடப்பாடி பழனிசாமி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

செங்கல்பட்டு : மக்களின் பிரச்சனைகளில் திமுக அரசு கவனம் செலுத்தவில்லை என்றும் திமுக ஆட்சியில் மக்களுக்கு கிடைத்த முதல் போனஸ் சொத்து வரி உயர்வு தான் என்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்துள்ளார்.

மின் கட்டண உயர்வை கண்டித்து மாநிலம் முழுவதும் அதிமுக சார்பில் இன்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. செங்கல்பட்டில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் எதிர்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி பங்கேற்றார்.

மின் கட்டண உயர்வை எதிர்த்து நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்ட எடப்பாடி பழனிசாமி, திமுக அரசு பொறுப்பேற்றது முதல் தமிழகத்திற்கு ஒரு நன்மையும் கிடைக்கவில்லை என கடுமையாக விமர்சித்துப் பேசினார்.

சபலம்.. பேக் அக்கவுண்டை நம்பியதால் வந்த வினை.. ரூ.7 லட்சம் கேட்டு மிரட்டல்.. தொக்காக தூக்கிய போலீஸ்!

English summary

ADMK interim general secretary Edappadi Palaniswami, who protested against the increase in electricity tariff, criticized DMK government for not paying attention to the problems of the people.