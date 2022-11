அரசாணை எண் 115! இளைஞர்களின் அரசு வேலைவாய்ப்பு கனவை சீர்குலைப்பதா? எடப்பாடி பழனிசாமி ஆவேசம்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: இளைஞர்களின் அரசு வேலைவாய்ப்பு கனவை சீர்குலைக்கும் அரசாணை எண் 115ஐ திரும்பப்பெற வேண்டும் என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழக அரசை வலியுறுத்தியுள்ளார்.

அரசாணை எண் 115 விவகாரத்தில் மவுன சாமியாராக முதல்வர் நாடகமாட வேண்டாம் என எடப்பாடி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் விடுத்த அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது;

English summary

Leader of the Opposition Edappadi Palaniswami has urged the Tamil Nadu government to withdraw Ordinance No.115, which is disrupting the youth's dream of government employment.