வைத்திலிங்கம் ஓபிஎஸ் இடையே ஒற்றுமை இல்லை.. பொதுச்செயலாளர் தீர்மானம் வருவது உறுதி- பற்ற வைத்த விச்சு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுகவில் பொதுச்செயலாளர் பதவி உருவாக்கப்படும், ஜூலை 11ஆம் தேதி நடைபெறும் பொதுக்குழுவில் எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்வு செய்யப்படுவார் என முன்னாள் அமைச்சர் நத்தம் விஸ்வநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையை அடுத்த வானகரத்தில் பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற இருக்கும் இடத்தை எஸ்.பி.வேலுமணி, நத்தம் விஸ்வநாதன் உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைமைக் கழக நிர்வாகிகள் இன்று ஆய்வு செய்தனர்.

பொதுக்குழு நடக்கும் இடத்தை ஆய்வு செய்த பின்னர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் ஆதரவாளரான முன்னாள் அமைச்சர் நத்தம் விஸ்வநாதன் இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேசினார்.

ஓபிஎஸ்ஸுக்கு லெட்டர்.. நெருங்கும் கிளைமாக்ஸ்.. காயின் நம்ம பக்கம் தான் - பரபர பிளானில் எடப்பாடி!

English summary

AIADMK former minister Natham Viswanathan said that elect Edappadi Palanisamy as AIADMK General Secretary will definitely be passed in the General body meeting.