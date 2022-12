8 அடி தாவும் ஓபிஎஸ்..16 அடி பாயும் இபிஎஸ்! டெல்லியில் முகாமிடும் முக்கிய ‘மாஜி’! பொங்கலுக்கு கச்சேரி

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் திடீரென அரசியல் நகர்வுகளை ஓ.பன்னீர்செல்வம் முடுக்கிவிட்டிருக்கும் நிலையில், அவர் பொதுக்குழு கூட்ட இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதே நேரத்தில் பொங்கலுக்கு ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு அதிர்ச்சி வைத்தியம் அளிக்க தயாராகி வருகிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் ஆரம்பத்தில் அதிரடியாக செயல்பட்டு வந்த ஓ.பன்னீர்செல்வம் திடீரென அமைதி காத்தார். அமைதியாக இருந்த எடப்பாடி பழனிச்சாமி தற்போது அதிரடி அரசியலுக்கு திரும்பி இருக்கிறார். இதனால் அதிமுகவினரே மிகுந்த குழப்பத்தில் இருக்கிறார்கள்.

சென்னையில் நடைபெற்ற மாவட்ட செயலாளர்கள் உடனான ஆலோசனை கூட்டத்தில் ஜெயக்குமார் பற்ற வைத்த நெருப்பு கிட்டத்தட்ட ஏழு மாதங்களுக்கும் மேலாக அதிமுக உட் கட்சி அரசியலில் புயலை கிளப்பி வருகிறது.

English summary

While O. Panneerselvam has suddenly stepped up his political moves on the AIADMK single leadership issue, it has been reported that he is going to convene a general committee. At the same time, Edappadi Palaniswami is preparing to give a shock treatment to the OPS side for Pongal.