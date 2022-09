ஒவ்வொரு மரணத்திற்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி தான் பொறுப்பு.. "பிள்ளையைக் கிள்ளி விட்டு.." - மா.சு பதிலடி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : நீட் தேர்வால் ஏற்படும் ஒவ்வொரு மரணத்திற்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி பொறுப்பேற்க வேண்டும் என அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் முதல் கையெழுத்தில் நீட்டை ஒழிப்போம் என்று வாய்ச் சவடால் விட்டது தவறுதான் என்பதை ஒப்புக்கொண்டு, மாணவர்களின் இறப்புக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்க வேண்டும் எனச் சாடியிருந்தார் அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி.

எடப்பாடி பழனிசாமியின் அறிக்கைக்கு, அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் பதில் அளித்துள்ளார். அதிமுக ஆட்சியில் தான் நீட் தேர்வு தமிழ்நாட்டிற்கு வந்தது எனக் கூறியுள்ளார் மா.சுப்பிரமணியன்.

மேலும், நீட் தேர்வு முடிவுகளை இரவு நேரத்தில் வெளியிட்டதும், மாணவர்கள் தவறான முடிவுகளை எடுப்பதற்கு காரணமாக இருந்திருக்கலாம் என அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

“NEET exam came to Tamil Nadu only during the AIADMK regime. Edappadi Palaniswami should be held responsible for every death caused by NEET.” retaliates Minister Ma.Subramanian.