"பூதாகரம்" எடுத்த கோவை கார் வெடிப்பு.. பயங்கரவாத சதியா? சந்தேகம் கிளப்பும் எடப்பாடி - பரபர அறிக்கை

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: கோவையில் காரில் சிலிண்டர் வெடித்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கும் நிலையில் மூல காரணமானவர்களை கண்டறிந்து சட்டத்தின் முன் உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டு உள்ள அறிக்கையில், "23.10.2022 அன்று காலை கோவை நகரில் உக்கடம் கோட்டைமேடு பகுதியில், சங்கமேஷ்வரர் திருக்கோயில் அருகே அதிகாலை 4.10 மணியளவில் கார் ஒன்றில் எரிவாயு சிலிண்டர் வெடித்ததாகவும், காரில் இருந்த ஒரு நபர் சம்பவ இடத்திலேயே இறந்துவிட்டதாகவும் செய்திகள் தெரிவித்தன.

மேலும், விசாரணைக்காக தமிழ் நாடு காவல்துறை தலைவர் அவர்களும், உயர் அதிகாரிகளும் சம்பவ இடத்தை நேரில் பார்வையிட்டு விசாரணையை துரிதப்படுத்தியதாகவும் செய்திகள் தெரிவித்தன.

கோவை கார் வெடிப்பு எதிரொலி! தமிழகம் முழுவதும் போலீஸார் உஷார்! ரோந்துப் பணிகள் தீவிரம்!

English summary

ADMK Interim General Secretary Edappadi Palaniswami has urged the government and police, that the culprits should be identified and brought to justice immediately as the car cylinder explosion incident in Coimbatore.