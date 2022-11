கல்வியும் மருத்துவமும் திமுக அரசின் இரு கண்கள்! மருத்துவத்துறை மாநாட்டில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பேச்சு!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: கல்வியும் - மருத்துவமும் திமுக அரசின் இரு கண்கள் என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

நோயைக் குணப்படுத்துதல் என்பது மருந்து, மாத்திரைகளோடு முடிந்து விடவில்லை என்றும் அதனைத் தாண்டியும் பல்வேறு விஷயங்கள் இருப்பதாக முதல்வர் பேசினார்.

சென்னையில் நடைபெற்ற மருத்துவத்துறை மாநாட்டில் கலந்துகொண்டு பேசிய அவர் இதனைக் கூறினார். மேலும், அந்நிகழ்வில் அவர் ஆற்றிய உரையின் விவரம் வருமாறு;

உலகிலேயே தமிழகம் முதலிடம்.. இதயம், நுரையீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சையில் சாதனை.. லிஸ்ட் போட்ட ஸ்டாலின்

English summary

Chief Minister Stalin said that education and medicine are the two eyes of the DMK government. The Chief Minister said that curing disease is not limited to medicine and pills and there are many other things beyond that.