வெளிநாட்டுக்கு கல்விச் சுற்றுலா! அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஆஃபரை அள்ளித் தரும் முதல்வர் ஸ்டாலின்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: அரசுப் பள்ளிகளில் நடத்தப்பட்ட கலை திருவிழாவில் முதல் 20 இடங்களைப் பெறக்கூடிய மாணவர்கள் வெளிநாட்டிற்கு கல்விச்சுற்றுலா அழைத்துச்செல்லப்படுவார்கள் என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.

கலைத் திருவிழா போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு, அதன் மூலம் வெற்றிபெறும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு கலையரசன், கலையரசி பட்டம் அரசு சார்பில் வழங்கப்படுவதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.

சென்னையில் நடைபெற்ற பள்ளிக்கல்வித்துறை விழா ஒன்றில் பேசிய அவர் இதனைக் கூறினார்.

English summary

Chief Minister Stalin has announced that the students who secure the first 20 places in the art festival held in government schools will be taken on an educational tour abroad.