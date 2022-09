அடுத்து எதுவோ.. திமுக அரசை நினைத்தால் பிபி ஏறுது.. மின்கட்டண உயர்வால் நடிகை கஸ்தூரி பரபர விமர்சனம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ‛‛சொத்துவரி, பால்பொருள், பருப்பு விலைய ஏத்திய திமுக அரசு மின்கட்டணத்தையும் உயர்த்தியது. அடுத்தது எதை ஏத்த போறாங்களோன்னு நினைக்க நினைக்க நமக்கு பிபி ஏறுது'' என நடிகை கஸ்தூரி அதிரடியாக விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் கடந்த ஆண்டு நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலின்போது திமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்தது. முதல்வராக முக ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்றார்.

இந்நிலையில் அரசு சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பட்ஜெட்டில் மாநிலத்தில் வரி உயர்வு தொடர்பான அறிவிப்புகள் வெளியாகவில்லை. இதனால் மக்கள் நிம்மதி பெருமூச்சுவிட்டனர். ஆனால் இது நீண்டகாலம் நீடிக்கவில்லை.

English summary

The DMK government has also raised property tax, milk and pulses prices and electricity bills. Actress Kasthuri commented that it makes us think about what we are going to do next.