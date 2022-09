வாங்க மோதிப் பார்த்துக்கலாம்! ஓபிஎஸ்ஸை வம்பிழுக்கும் இபிஎஸ் & கோ! ஆனா ‘அது’ மட்டும் முடியாதே!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நான்கு மாதத்தில் பொதுக்குழு நடத்தலாம் என்று கூறியுள்ளார்கள். தொண்டர்கள் மக்கள் ஆதரவு இருந்தால் ஜெயித்து வாருங்கள். அதை விட்டு நான் தான் அதிமுக நான் தான் தலைவர் என்று கூற வேண்டாம் நாங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரே தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தான் என்று முன்னாள் அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் கூறியிருக்கும் நிலையில், ஓபிஎஸ் தரப்பு கடும் கோபம் அடைந்துள்ளனர்.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவாதம் பெரும் புயலாக வீசத் தொடங்கியுள்ள நிலையில், கட்சி பொதுச் செயலர் பதவியை பழனிசாமி ஏற்க வேண்டும் என்பதில் அவரது தரப்பினர் உறுதியாக இருந்த நிலையில் அதற்கு சாதகமான நிகழ்வுகள் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது.

அதிமுகவை பொறுத்தவரை தற்போது நீதிமன்ற வழக்குகள் காரணமாக மாறி மாறி ஓ.பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்புக்கு ஆதரவு கிடைத்து வரும் நிலையில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இறுதியாக எண்ண தீர்ப்பு வருகிறது அதுதான் உறுதியான தீர்ப்பாக இருக்கும் என்கின்றனர் அரசியல் நோக்கர்கள்.

சபலம்.. பேக் அக்கவுண்டை நம்பியதால் வந்த வினை.. ரூ.7 லட்சம் கேட்டு மிரட்டல்.. தொக்காக தூக்கிய போலீஸ்!

English summary

They have said that they can hold a generalbody in four months. Former minister Dindigul Srinivasan has said that if the volunteers have the support of the people, they will win, but I am the AIADMK, but the OPS side is very angry.