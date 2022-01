குடும்ப ஆட்சியை வேரறுப்போம்.. தமிழகத்தில் விரைவில் பொற்கால ஆட்சி.. ஓ.பி.எஸ்-இ.பி.எஸ் சூளுரை!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதாபோல பொற்கால ஆட்சியை விரைவில் தமிழக்தில் நிலைநாட்ட சபதம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.

புரட்சி தலைவர், மக்கள் திலகம் என்று அழைக்கப்படும் முன்னாள் முதல்வர் எம்.ஜி.ஆரின் 105-வது பிறந்த நாள் விழா நாளை கொண்டாடப்படுகிறது. இதனையொட்டி ஓ.பி.எஸ், இ.பி.எஸ் ஆகியோர் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளனர்.

English summary

AIADMK coordinator O. Panneerselvam and co-coordinator Edappadi Palanisamy have appealed for an oath to establish the golden rule in Tamil Nadu as soon as possible. Then they sternly slammed the DMK