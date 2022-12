நெருங்கும் பண்டிகைகள்.. பயணிகளுக்கு 'ஷாக்' தரும் ஆம்னி பஸ் நிறுவனங்கள்.. ப்பா இவ்வளவு கட்டணமா?

Chennai

oi-Jackson Singh

சென்னை: பண்டிகை தினங்கள் நெருங்குவதால் ஆம்னி பஸ்களில் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள கட்டணம் பயணிகளை தலைசுற்ற வைப்பதாக உள்ளது.

விமானக் கட்டணத்துக்கு நிகராக உயர்த்தப்பட்டுள்ள இந்தக் கட்டணத்தால் பொதுமக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், இதில் அரசு தலையிட்டு நிரந்தரத் தீர்வு காண வேண்டும் என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.

திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களுக்கு செல்ல ரூ.4 ஆயிரம் வரை வசூலித்தால் ஏழை, நடுத்தர மக்களால் எவ்வாறு சொந்த ஊர்களுக்கு செல்ல முடியும் எனவும் அவர்கள் கேள்வியெழுப்புகின்றனர்.

English summary

As the festive days are approaching, the fares set by Omni buses are raised to the same level as the flight fare.