தந்தூரி சிக்கன் சாப்பிட்ட மாணவன் பலி விவகாரம்.. எரிக்க அழுத்தம் கொடுத்த பிரமுகர்கள்.. தந்தை கண்ணீர்

Chennai

oi-Vishnupriya R

ஆரணி: ஆரணியில் நண்பர்களுடன் தந்தூரி சிக்கன் சாப்பிட்டு இறந்த மாணவனின் உடலை எரிக்குமாறு சில பிரமுகர்கள் அழுத்தம் கொடுத்ததாக மாணவனின் தந்தை கணேஷ் கண்ணீர் பேட்டி அளித்துள்ளார்.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணியில் மோகனன் தெருவை சேர்ந்தவர் கணேஷ். இவர் ஆப்பிள் எனும் பள்ளியை நடத்தி வருகிறார். இவரது மகன்கள் திருமுருகன் (17) , கோகுல்.

திருமுருகன் என்பவர் அப்பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் 12 ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தார். 12 ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவடைந்த நிலையில் கடந்த 24 ஆம் தேதி நண்பர்களுடன் ஆரணி நகர் பகுதியில் காந்தி சாலையில் உள்ள 5 ஸ்டார் எலைட் என்ற அசைவ உணவகம் சென்ற திருமுருகன் தந்தூரி சிக்கன் மற்றும் பிரைடு ரைஸ் உள்ளிட்டவைகளை சாப்பிட்டுள்ளார்.

ஆன்லைனில் பிரியாணி, தந்தூரி சிக்கன் ஆர்டர் செய்த கொரோனா நோயாளிகள்- சேலம் மருத்துவமனையில் அக்கப்போர்

English summary

Father of 17 years old boy who died of food poison in Arani says that he was pressurised by some VIPs not to bury my son.