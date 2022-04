சிவனும், அல்லாவும், ஏசுவும் காக்க வேண்டும்! இந்திய மக்களுக்காக வேண்டுகிறேன்! டி.ராஜேந்தர் உருக்கம்.!

Chennai

சென்னை : பொருளாதார நெருக்கடியால் இலங்கை மக்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள அவலம், இந்திய மக்களுக்கு நேரிடக்கூடாதென சிவபெருமானையும், அல்லாவையும், ஏசுநாதரையும் வேண்டுவதாக திரைப்பட இயக்குநரும், லட்சிய திமுக தலைவருமான டி.ராஜேந்தர் தெரிவித்துள்ளார்.

இலங்கை நாடு அழிவின் விளிம்பில் இருக்கிறது. மக்கள் மிகப்பெரும் நெருக்கடியை சந்தித்து வருகிறார்கள். இதனால் அங்கிருந்து தமிழகம் வரும் மக்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.

இந்நிலையில், இலங்கை மக்களின் வலியை வெளிப்படுத்தும் விதமாக 'நாங்க வாழனுமா சாகனுமா சொல்லுங்க' என்ற பாடல் இயக்குநர் டி.ராஜேந்தர் குரலில் வெளியாகியுள்ளது.

பாகிஸ்தானையடுத்து இலங்கை! நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்துக்கு பெருகும் ஆதரவு! பதவியை இழக்கும் ராஜபக்ச&கோ

