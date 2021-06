வரலாற்று சிறப்பு மிக்க மேட்டூர் அணை: தண்ணீர் திறந்து விட்ட முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு இப்படி ஒரு பெருமையா

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மேட்டூர் அணையின் வரலாற்றில் பாசனத்திற்காக தண்ணீர் திறந்து விட்ட முதல் திமுக முதல்வர்

என்ற பெருமை மு.க. ஸ்டாலினுக்கு கிடைத்துள்ளது. கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு வரை அமைச்சர்கள் மட்டுமே மேட்டூர் அணையை பாசனத்திற்காக தண்ணீர் திறந்த விட்ட நிலையில் கடந்த ஆண்டு அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் அப்போதய முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி மேட்டூர் அணையை திறந்து விட்ட முதல்வர் என்ற பெருமையை பெற்றார்.

பல்வேறு சிறப்புகளைக் கொண்ட மேட்டூர் அணையின் மொத்த நீளம் 1700 மீட்டர்களாகும். அணையின் மொத்த நீர் தேக்க அளவு 120 அடியாகும். அதில் அதிகபட்சம் 93.4 டிஎம்சி தண்ணீரை தேக்கி வைக்க முடியும்.

காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்காக 88வது முறையாக தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது.

வருணபகவான் மனது வைத்த காரணத்தால் அணை கடந்த ஆண்டும் 100 அடி வரை வற்றாமல் இருந்தது. இந்த ஆண்டு 97 அடி வரை தண்ணீர் இருப்பு இருந்த காரணத்தினால் தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது ஆண்டாக ஜூன் 12ஆம் தேதி குறுவை சாகுபடி பாசனத்திற்காக தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டுள்ளது.

குறுவை சாகுபடிக்கு மேட்டூர் அணையை திறந்தார் முதல்வர் ஸ்டாலின் - டெல்டா விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி

English summary

MK Stalin was the first DMK chief Minister to open water for irrigation in the history of the Mettur DamProud of Stalin has got it.