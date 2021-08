முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி. வேலுமணி உள்பட யார் மீதெல்லாம் வழக்கு? எப்ஐஆர் முழு விவரம்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : திமுக எம்.பி. ஆர்.எஸ்.பாரதி கொடுத்த ஊழல் புகாரில் முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி. வேலுமணி உள்ளிட்ட 17 பேர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர். 09-08-2021 என்ற நேற்று தேதியில் எஸ்.பி.வேலுமணி மீது FIR பதிவு செய்யப்பட்டது. அந்த முதல் தகவல் அறிக்கை தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

திமுக சார்பில் அளிக்கப்பட்ட புகாரில் கூறப்பட்டிருந்ததாவது: 2014ம் ஆண்டு தமிழகத்தின் உள்ளாட்சி துறை அமைச்சராக எஸ்பி வேலுமணி பொறுப்பேற்றார். இவரது நிர்வாகத்தின் கீழ் தான் சென்னை பெருநகர மாநகராட்சி மற்றும் கோவை மாநகராட்சி ஆகியவை இருந்தன.

எஸ்பி வேலுமணி 2014 முதல் 2018ம் ஆண்டு வரையிலான கால கட்டத்தில் சென்னை மாநகராட்சிக்கான ஒப்பந்தங்களை தனக்கு நெருக்கமானவர்களுக்கு முறைகேடாக தர அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி உள்ளார். இதேபோல் கோவை மாநகராட்சிக்கான அரசு ஒப்பந்தங்களையும் நெருக்கமானவர்களுக்கு தருவதற்காக அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்தி உள்ளார்.

லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிரடி ரெய்டு... எஸ்.பி வேலுமணி உள்ளிட்ட 17 பேர் மீது வழக்குப் பதிவு

Anti-corruption police have registered a case against 17 people, including former minister Velumani, in a corruption case filed by dmk mp RS Bharathi. FIR was registered against SP Velumani on 09-08-2021 yesterday. That first information report is currently out.