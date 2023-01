சென்னையில் பரவும் மர்ம காய்ச்சல்.. ரத்த மாதிரிகள் சொல்வது என்ன? கூடவே பரவும் டெங்கு.. உஷார்!

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: சென்னையில் கடந்த ஒரு மாதமாக மர்ம காய்ச்சல் ஒன்று பரவி வருகிறது. இதனால் மக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்குமாறு மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளார்கள்.

சென்னையில் கடந்த ஒரு மாதமாக ப்ளூ காய்ச்சல் பரவி வருகிறது. இந்த ப்ளூவால் யாருக்கும் பெரிய அளவில் பாதிப்பு இல்லை. இது எந்த வகையான ப்ளூ என்பதையும் கண்டறிய முடியவில்லை என மருத்துவர்கள் கூறுகிறார்கள்.

ப்ளூ காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனைகளுக்கு வருவோருக்கு காய்ச்சல், சளி, இருமல், தொண்டை கரகரப்பு உள்ளிட்டவை இருக்கின்றன. இந்த அறிகுறிகள் 3 நாட்களுக்கு இருக்கின்றன.

English summary

Flu virus spread in Chennai for last one month. Despite the flu is not severe, doctors advised to be careful as Dengue also spreads more and more.