அவங்களையும் இப்படித்தான் ‘கிக்’ பண்ணனும்! என்ன ஜெயக்குமார் இப்படி சொல்லிட்டாரு! அவ்வளவு கோபமா?

சென்னை : சென்னையில் நேற்று நடந்த கால்பந்தாட்ட போட்டியை துவக்கி வைத்த நிகழ்வின் போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படத்தை ட்விட்டரில் பகிர்ந்து உள்ள அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் 'நம்மை (அஇஅதிமுக) எதிர்ப்பவர்களை இப்படித்தான் பந்தாடனும்' என கூறியுள்ளார்.

அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்புக்கு மிகவும் நெருக்கமாக இருப்பவர் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் தமிழக சட்டப்பேரவை முன்னாள் சபாநாயகருமான ஜெயக்குமார்.

அதிமுகவில் தற்போது நடைபெற்று வரும் அதிகார போட்டிகளுக்கு துவக்க புள்ளியாக இருந்தது ஜெயக்குமாரின் அதிமுக அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பு.

AIADMK's former minister Jayakumar, who shared a photo taken during the opening ceremony of the football match in Chennai yesterday, said, 'This is how we (AIADMK) are playing football'.