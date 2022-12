எல்லா கோட்டையும் அழிங்க.. முதல்ல இருந்தே விளையாடுறோம்! புரோட்டா காமெடி செய்யும் பிரான்ஸ் ரசிகர்கள்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகள் பரபரப்பு விறுவிறுப்புகளுக்கு பஞ்சாமில்லாமல் பிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடர் நடந்து முடிந்ததோடு, அர்ஜென்டினா வெற்றிக் கோப்பையோடு கிட்டத்தட்ட கொண்டாட்டங்களை முடித்தேவிட்ட நிலையில், இறுதி போட்டியை மீண்டும் நடத்த வேண்டுமென பிரான்ஸ் ரசிகர்கள் போர்க்கொடி தூக்கியுள்ளனர்.

22 ஆவது பிபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து திருவிழா கடந்த 20ஆம் தேதி கத்தாரில் ஆரவாரமாக தொடங்கி நடைபெற்றது. உலகம் முழுவதிலும் இருந்து 32 அணிகள் இந்த திருவிழாவில் கலந்து கொண்டன.

இறுதியில் நேற்று முன் தினம் இரவு இறுதிப் போட்டியில் பிரான்ஸ் அணியும் அர்ஜென்டினாவும் மல்லு கட்டின. இந்த போட்டியை உலகம் முழுவதும் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் நேரலையில் கண்டு ரசித்தனர்.

English summary

The FIFA World Cup football series has ended with much fanfare and with Argentina winning the trophy, French fans have raised the war flag for a replay of the final.