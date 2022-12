ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் "சண்டை" டூ பாஜக "ஆபாச அர்ச்சனை" வரை.. 2022 தமிழ்நாட்டின் டாப் அரசியல் "டுவிஸ்டுகள்"

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: 2022 ஆம் ஆண்டு நம்மைவிட்டு பிரிய இன்னும் 3 நாட்களே உள்ள நிலையில் அந்த ஆண்டில் பல்வேறு திருப்பங்களை தமிழ்நாடு அரசியல் சந்தித்தது. ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் இடையே அதிமுகவில் ஏற்பட்ட உட்கட்சி மோதல் தொடங்கி தமிழ்நாடு பாஜகவில் சமீபத்தில் வெடித்து பூதாகரமாகி இருக்கும் உட்கட்சி மோதல் வரை பல அரசியல் திருப்பங்கள் இந்த ஆண்டில் ஏற்பட்டு உள்ளன.

இப்படி பல அரசியல் திருப்பங்கள் ஏற்பட்டு இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டு ஊடக விவாதங்களில் பங்கேற்கும் மூத்த பத்திரிகையாளர்களின் பார்வையில் முக்கியமான அரசியல் திருப்பங்கள் எது என்று பார்க்கலாம்.

இதில் பெரும்பாலான பத்திரிகையாளர்கள் அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் இடையே ஏற்பட்ட உட்கட்சி பூசல்களையே பெரும்பாலும் சுட்டிக்காட்டினர். இதை கடந்து சில நிகழ்வுகளை தெரிவித்துள்ளனர். ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம்.

English summary

Only 3 days left for the end of year 2022. The politics of Tamilnadu experienced various twists and turns in that year. Starting from the internal conflict between OPS and EPS in the AIADMK, with the recent internal conflict in the BJP in Tamil Nadu, many political twists and turns have taken place this year.