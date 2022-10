கேரள நெய் சோறு முதல் ஆற்காடு மக்கன் பேடா வரை.. திமுக பொதுக்குழுவில் மெகா விருந்து.. மெனுவை பாருங்க

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: திமுக பொதுக்குழு கூட்டம் இன்று சென்னையில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் நடைபெற்று வருகிறது. வழக்கமாக அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெறும் இக்கூட்டம் இன்று தனியார் பள்ளியில் நடக்கிறது.

இக்கூட்டத்தில் பங்கேற்க பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் 2,600 பேர், திமுக நிர்வாகிகள் மற்றும் சிறப்பு அழைப்பாளர்கள் என பலருக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே சுமார் 5,000 பேர் வரை இதில் பங்கேற்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், அவர்களுக்கான உணவு பிரத்தியேகமாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

English summary

The DMK general committee meeting is being held today at a private school in Chennai. This meeting, which is usually held at Anna arivalayam, is being held today at a private school. 2,600 general committee members, DMK executives and special invitees have been invited to participate in this meeting. Hence, as many as 5,000 people are expected to participate, food is specially arranged for them.