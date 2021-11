பெட்ரோல், டீசல் விலையில் இன்று எந்த மாற்றமுமில்லை - விலை குறையுமா? என எதிர்பார்ப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கடந்த ஒரு வாரகாலமாக பெட்ரோல், டீசல் உயர்ந்து வந்த நிலையில் சென்னையில் இன்று பெட்ரோல், டீசல் விலையில் எந்த மாற்றமுமின்றி நேற்றைய விலைக்கே விற்பனை செய்யப்படுகிறது. பெட்ரோல் லிட்டர் 106 ரூபாய் 66 பைசாவிற்கும் டீசல் லிட்டர் 102 ரூபாய் 59 பைசாவிற்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. பெட்ரோல், டீசல் விலையை குறைக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் கச்சா எண்ணெய் விலை, டாலருக்கு எதிரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பெட்ரோல், டீசல் விலையை எண்ணெய் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் நிர்ணயம் செய்கின்றன.

கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் கொரோனா ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டதை அடுத்து, ஒருசில மாதங்கள் வரை பெட்ரோல், டீசல் விலை எவ்வித மாற்றமும் இன்றி விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தது. இதன் பின்னர், கடந்த ஜனவரி மாதம் முதல் மீண்டும் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் படிப்படியாக விலையை உயர்த்தின.

கொரோனா 2ஆம் அலையின்போது சற்று கட்டுக்குள் இருந்தது. பின்னர் ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்ட பிறகு தொடர்ந்து பெட்ரோல் விலை உயர்ந்து வருகிறது. நூறு ரூபாய்க்கு மேல் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்த்தப்பட்டதால் தமிழக பட்ஜெட்டில் பெட்ரோல் விலையில் 3 ரூபாய் குறைக்கப்பட்டது.

அதன் பின்னரும் பெட்ரோல், டீசல் விலை நாளுக்கு நாள் தொடர்ந்து அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது. இந்த நிலையில் கேஸ் சிலிண்டர்களின் விலையும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. வணிக பயன்பாட்டிற்கான சிலிண்டரின் விலை 266 ரூபாய் அதிகரித்துள்ளது. 19 கிலோ எடைகொண்ட வணிக பயன்பாட்டிற்கான சிலிண்டர் விலை இதற்கு முன்னதாக 1,734 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. தற்போது ரூ. 266 அதிகரித்து 2000.50 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதனால் விலைவாசி மேலும் உயரும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

பெட்ரோல், டீசல் தொடர்ந்து 7வது நாளாக உயர்வு - கலக்கத்தில் வாகன ஓட்டிகள்

பெட்ரோல், டீசல் விலை தொடர்ந்து ஏழாவது நாளாக நேற்று உயர்த்தப்பட்டது. சென்னையில் நேற்று 1 லிட்டர் பெட்ரோல் விலை 31 காசுகள் அதிகரித்து 106 ரூபாய் 66 பைசாவாகவும் டீசல் விலையில் எந்த மாற்றமுமின்றி நேற்றைய விலைக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. 1 லிட்டர் டீசல் 102 ரூபாய் 59 பைசாவாகவும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

மும்பையில் 1 லிட்டர் பெட்ரோல் விலை 115 ரூபாய் 85 பைசாவாக விற்பனையாகிறது.1 லிட்டர் டீசல் விலை 106 ரூபாய் 62 பைசாவாகவும் விற்பனையாகிறது. அதே போல கொல்கத்தாவில் 1 லிட்டர் பெட்ரோல் விலை 110 ருபாய் 49 பைசாவாகவும், 1 லிட்டர் டீசல் விலை 101 ரூபாய் 56 பைசாவாகவும், டெல்லியில் 1 லிட்டர் பெட்ரோல் விலை 110 ரூபாய் 04 பைசாவாகவும், 1 லிட்டர் டீசல் விலை 98 ரூபாய் 42 பைசாவாகவும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

இந்த நிலையில் இன்றைய தினத்தில் பெட்ரோல், டீசல் விலையில் எந்தவித மாற்றமும் இன்றி விற்பனையாகிறது. சென்னையில் பெட்ரோல் லிட்டர் 106 ரூபாய் 66 பைசாவிற்கும் டீசல் லிட்டர் 102 ரூபாய் 59 பைசாவிற்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

பெட்ரோல், டீசல் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலையும் உயர்ந்து வருவது இல்லத்தரசிகள் மற்றும் பொதுமக்களிடையே கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பெட்ரோல், டீசல் விலையை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் குறைக்க வேண்டும் என்ற எதிர்ப்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

After rising petrol and diesel for the past one week, petrol and diesel are being sold in Chennai today at yesterday's price without any change. A liter of petrol sells for 106 rupees 66 paise and a liter of diesel for 102 rupees 59 paise.