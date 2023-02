மக்கள் வரி பணத்தில் இசட் பிரிவு பாதுகாப்பு மட்டும் சரியா.. அப்போ "பேனா சிலையும்" சரிதான்! காயத்ரி

இசட் பிரிவு பாதுகாப்புக்கு செலவிடும்போது பேனா சிலைக்கு வரிப்பணம் செலவிடக் கூடாதா- காயத்ரி கேள்வி

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: இசட் பிரிவு பாதுகாப்புக்கு செலவிடும் போது பேனா சிலைக்கு வரிப் பணத்தை பயன்படுத்துவது சரிதான் என பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையை அக்கட்சியிலிருந்து விலகிய காயத்ரி ரகுராம் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

கடந்த 8 ஆண்டுகளாக பாஜகவில் பல்வேறு பிரிவுகளில் பணியாற்றிய காயத்ரி ரகுராம் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார். இதையடுத்து அவர் தொடர்ந்து மாநில பாஜக தலைவர் அண்ணாமலைக்கு எதிராக பேசி வந்தார்.

இந்த நிலையில் ஒரு கட்டத்தில் காயத்ரி ரகுராமே கட்சியிலிருந்து விலகுவதாக அறிவித்தார். இதையடுத்து தான் துபாய் ஹோட்டலில் என்ன செய்தேன் என 150 பேர் முன்பு கொச்சையாக பேசிய அண்ணாமலை தன்னுடன் ஒற்றைக்கு ஒற்றை விவாதிக்க தயாரா என கேள்வி எழுப்பினார்.

வெறும் பஞ்ச் டயலாக் தான்.. அதுவும் காமெடி.. அண்ணாமலையால் பாஜகவுக்கு வீழ்ச்சி.. சீண்டிய காயத்ரி!

English summary

Ex BJP activist Gayathri Raghuram questions that if Z security in people tax is right , then Karunanidhi Pen memorial in that tax also right one.