அண்ணாமலை என் போனை கட் செய்தார்.. திமுக "அண்ணனை" நான் சந்தித்தது ஏன்? காயத்ரி ரகுராம் விளக்கம்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: திமுக பிரமுகரை நான் ஒரு பர்த்டே பார்ட்டியில்தான் பார்த்தேன். அவர் என்னை நலம் விசாரித்தார், நான் அவரை விசாரித்தேன். ஆனால் பாஜக நிர்வாகிகளோ நானும் அவரும் ஹோட்டலில் சந்தித்தோம் என்கிறார்கள். இது மிகவும் கொச்சையான விஷயம் என காயத்ரி ரகுராம் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து காயத்ரி ரகுராம் தமிழ் சேனலுக்கு அளித்த பேட்டியில், "துபாயில் ஹோட்டலில் காயத்ரி என்ன செய்தார் என எனக்கு தெரியும். நான் வெளியே சொன்னால் அசிங்கமாகிடும்" என என் கேரக்டரையே கேவலப்படுத்தும் அளவுக்கு 150 பேருக்கு முன்பு அண்ணாமலை குற்றச்சாட்டை முன் வைத்துள்ளார். இத்தனைக்கும் என்னை அக்கா அக்கா என அழைப்பவர் அண்ணாமலை.

அப்படியிருக்கும் போது அக்காவை பற்றி இப்படி கொச்சையாக பேசலாமா? வார் ரூமில் இருந்து என்னை கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரியிலிருந்து டிரோல் செய்து வருகிறார்கள். திருச்சி சூர்யா சிவா ஆடியோ விவகாரத்தில் டெய்சியை ஆதரித்து நான் சூர்யாவை கட்சியிலிருந்து நீக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தேன்.

English summary

Gayathri Raghuram who quits BJP says that she had met DMK person in a birthday party not in an Hotel.