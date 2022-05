கோவில் கோவிலாக படியேறியும் பதவி "கோவிந்தா"... காயத்ரியை இப்படி கைவிட்டுட்டாரே அண்ணாமலை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: காயத்ரி ரகுராமின் கட்சிப்பதவி பறிபோயுள்ளது. காவடி சுமந்தும் முருகன் காப்பாற்றவில்லை... கோவில் கோவிலாக யாத்திரை சென்றும் கட்சிப்பதவியை கடவுளும் காப்பாற்றவில்லை. பதவியை பறிக்கமாட்டார் என்று நம்பிய காயத்ரியை அண்ணாமலை இப்படி கை விட்டுட்டாரே என்ற குரல்கள் கேட்கத்தொடங்கியுள்ளன.

தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் பல்வேறு பிரிவுகளுள் ஒன்றாக இருக்கும் கலை மற்றும் கலாச்சார பிரிவின் தலைவராக இருப்பவர் நடிகை காயத்ரி ரகுராம். இவர் பிரபல டான்ஸ் மாஸ்டர் ரகுராமின் மகளாவார். 2002ல் சார்லி சாப்ளின் படம் மூலம் திரைத்துறையில் அறிமுகமான காயத்ரி ரகுராம், 2019ம் ஆண்டு வரை பல்வேறு படங்களுக்கு டான்ஸ் மாஸ்டராக பணியாற்றி, பின்னர் 2020ல் பாஜகவில் இணைந்தார்.

காவடி சுமந்து வந்து வேண்டுதல் வைக்கும் பக்தர்களின் கவலைகளை போக்கி அவர்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவார் பழனி தண்டாயுதபாணி. காவடி சுமந்து மலையேறி போய் பழனி முருகனிடம் வெயிட்டான வேண்டுதலை வைத்து விட்டு வந்திருக்கிறார் காயத்ரி ரகுராம். கடந்த சட்டசபை தேர்தலில் போட்டியிட அவருக்கு சீட் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்த்தார் ஆனால் ஏமாற்றமே மிஞ்சியது.

தலைவர் நீக்க மாட்டார்.. நம்பிக்கையா பேசுனாங்களே காயத்ரி.. ஆக்சன் எடுத்த அண்ணாமலை.. ஓ இதான் காரணமா!

English summary

Gayathri raghuram BJP: (காயத்ரி ரகுராம் பதவி பறிப்பு)Gayatri Raghuram's party post has been snatched away. God did not save the party position of going on a pilgrimage to the temple.