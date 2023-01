நாராயணனை அனுப்புறேன்.. விவாதத்திற்கு அழைத்தும் மறுத்த அண்ணாமலை.. 10 நிமிடம்.. அறைக்குள் என்ன நடந்தது

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: இன்று சென்னையில் செய்தியாளர் சந்திப்பில் பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை செய்தியாளர்களிடம் அநாகரீகமாக நடந்து கொண்ட சம்பவம் கடும் விமர்சனங்களை சந்தித்து உள்ளது.

சில மாதங்களுக்கு முன் பிரதமர் மோடியின் சென்னை வருகை குறித்தும், அதில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசியது குறித்தும் பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை சமீபத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து விளக்கம் அளித்தார். முதல்வர் ஸ்டாலினின் உரையை விமர்சனம் செய்து அண்ணாமலை இந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசினார். இதில் பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்த அண்ணாமலை செய்தியாளர் ஒருவருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட சம்பவம் பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

சாலை நடுவில் பாஜக கொடிகளை நட்டது குறித்து கேள்வி எழுப்பிய செய்தியாளர்களுக்கு பதில் அளிக்காமல்... அண்ணாமலை அந்த செய்தியாளர்களை தாக்கி பேசினார். உங்களுக்கு அறிவாலயத்தில் இருந்து வர வேண்டிய 200 ரூபாய் வந்துவிடும் என்று அண்ணாமலை விமர்சனம் செய்தார். தொடர்ந்து செய்தியாளர் கேள்வி எழுப்ப எழுப்ப.. உங்களுக்கு 1000 ரூபாய் வந்துவிடும்.. 2000 ரூபாய் வந்துவிடும் என்று கூறிக்கொண்டே சென்றார் அண்ணாமலை.

சூடம் கொளுத்தினால் வருவார்.. சீண்டிய அண்ணாமலை.. சூடாக பதிலடி கொடுத்த திமுக எம்.பி செந்தில் குமார்!

English summary

Get lost, Get out: BJP chief Annamalai supporters sent a reporter out of his office after challenging him.