25 வருஷம் உழைச்சாச்சு! மன்னிப்பு கேட்டுக் கொள்கிறேன்! மேடையில் உருகிய ’முன்னாள்’ தலைவர் ஜி.கே.மணி!

Chennai

சென்னை : பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்காக 25 வருடம் உழைத்த தனக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கிய அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும், இத்தனை ஆண்டுகளில் யாரையாவது தான் தவறாக பேசியிருந்தால் மன்னிப்பு கேட்டுக் கொள்வதாக பாமக முன்னாள் தலைவர் ஜி.கே.மணி உருக்கமாகப் பேசினார்.

பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சிறப்பு பொதுக்குழுக் கூட்டம் வரும் 28ஆம் தேதி அதாவது சனிக்கிழமையான இன்று காலை 11.00 மணிக்கு சென்னையை அடுத்த திருவேற்காடு பகுதியில் உள்ள திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.

பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ், பா.ம.க. இளைஞரணித் தலைவர் அன்புமணி இராமதாஸ் ஆகியோர் முன்னிலையில் நடைபெறும் சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டத்திற்கு கட்சித் தலைவர் ஜி.கே. மணி தலைமை வகித்தார்

