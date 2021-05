குட்நியூஸ்.. நாம் பாதி கிணற்றை தாண்டிவிட்டோம்.. 20 நாளைக்கு பின் தமிழகத்தில் முதல் முன்னேற்றம்!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: மக்களே பாதி கிணற்றை தாண்டிவிட்டோம். இன்னும் கொஞ்சம் தான், 20 நாளுக்கு பின் முதல் முறையாக 30 ஆயிரத்திற்கு கீழாக கோவிட் பாதிப்பு தமிழகத்தில் வந்துள்ளது. எனவே வீட்டிலேயே நாம் பாதுகாப்பாக இருந்தால் அடுத்த இரண்டு வாரத்தில் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பும் வாய்ப்பு உள்ளது.

மார்ச் இறுதியில் அதிகரிக்க தொடங்கி கொரோனா, ஏப்ரல் 6ம் தேதி நடந்த தேர்தலுக்கு பிறகு மிகப்பெரிய உச்சத்தை தொட ஆரம்பித்தது. ஆயிரத்தில் இருந்து ஐந்தாயிரம், பத்தாயிரம், 20 ஆயிரம் என உயரத் தொடங்கியது.

தஞ்சை மருத்துமனைக்கு ரூ.1 கோடியில் ஆக்சிஜன் உற்பத்தி நிலையம் அமைத்து கொடுத்த துபாய் தொழில் அதிபர்!

ஆனால் துரதிஷ்டவசமாக தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலில் இருந்த காரணத்தால் பெரிய அளவில் ஊரடங்குகள் போடப்படவில்லை. எனினும் பாதிப்பு எண்ணிக்கை 20ஆயிரத்தை தாண்டிய பின்னர் ஏப்ரல் இறுதியில் இரவு நேரத்தில் ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் தொற்று குறையவில்லை.

English summary

Tamilnadu active cases peak and decline phase can be visually seen in the chart below. Test positive rate dropped to 17.8%. Active case growth declined to 16% at 305546. Daily new case dropped below 30K at 28864 after 20 days. We have reached half way, continue Stay Home Stay Safe.