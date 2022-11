பிரியா மரணத்திற்காக.. டாக்டர்களை கைது செய்தால் போராட்டம் வெடிக்கும்- மருத்துவர் சங்கம் எச்சரிக்கை

Chennai

சென்னை: சென்னையில் அறுவை சிகிச்சைக்கு பிறகு கால் இழந்த நிலையில் உயிரிழந்த கால்பந்து வீராங்கனை பிரியா வழக்கில் 2 டாக்டர்களை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். இந்நிலையில் தான் 2 டாக்டர்களை கைது செய்தால் தமிழகம் முழுவதும் போராட்டம் நடத்தப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவர்கள் சங்கம் எச்சரிக்கை செய்துள்ளது.

சென்னை வியாசர்பாடியை சேர்ந்தவர் பிரியா. 17 வயது நிரம்பிய இவர் தனியார் கல்லூரியில் படித்து கொண்டிருந்தார். கால்பந்து விளையாட்டில் ஆர்வம் கொண்டவர்

மாவட்ட மற்றும் மாநில அளவிலான கால்பந்து போட்டிகளில் பங்கேற்று வந்த நிலையில் மூட்டு வலியால் அவதிப்பட்டார். வலது கால் மூட்டு பகுதியில் ஜவ்வு விலகியது தெரியவந்தது.

பிரியா மரண வழக்கு:இரு டாக்டர்கள் முன்ஜாமீன் மனு- உத்தரவு பிறப்பிக்க ஹைகோர்ட் மறுப்பு- சரணடைய அட்வைஸ்

