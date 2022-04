நிகழ்ச்சியை புறக்கணித்த அமைச்சர்கள்! திறமை இருந்தும் முன்னேற முடியவில்லை! ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி வேதனை!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தற்போது நாட்டில் உள்ள சூழல் தொழில்முனைவோருக்கு மிகவும் உகந்ததாக உள்ள நிலையிலும், நமது நாட்டில் அபரிமிதமான திறமைகள், வளங்கள் இருந்த போதிலும் நாம் தொடவேண்டிய உச்சத்தை தொட முடியவில்லை என தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி கூறியுள்ளார்.

சிதம்பரத்தில் உள்ள அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத்தில் 84வது பட்டமளிப்பு விழா நேற்று நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, இஸ்ரோ முன்னாள் இயக்குநரும், தமிழ்நாடு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கழகத்தின் சென்னையின் துணைத் தலைவருமான மயில்சாமி அண்ணாதுரை உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

இதில் கலை, அறிவியல், மருத்துவம் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் மொத்தம் 1,014 மாணவர்களுக்கு முனைவர், முதுகலை, இளங்கலைப் பட்டங்கள் மற்றும் டிப்ளோ பட்டங்கள் வழங்கப்பட்டன. மேலும் 73 மாணவ, மாணவிகளுக்கு ஆளுநர் பதக்கங்களையும் வழங்கினார்.

Governor of Tamil Nadu RN Ravi has said that the current environment in the country is very conducive to entrepreneurship and despite the immense talents and resources in our country, we have not been able to reach the peak we should have.