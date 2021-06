நீட், கல்விக்கடன் ரத்து பற்றி அறிவிப்பு இல்லை... ஆளுநர் உரை ஏமாற்றமே - எடப்பாடி பழனிச்சாமி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தேர்தல் அறிக்கையில் கொடுத்த வாக்குறுதிகளான நீட் தேர்வு ரத்து, மாணவர்கள் வாங்கிய கல்வி கடன் ரத்து செய்யப்படும் போன்ற அறிவிப்புகள் எதுவும் ஆளுநர் உரையில் இடம் பெறவில்லை என்று தமிழக சட்டசபையின் எதிர்கட்சித்தலைவரும் அதிமுக துணை ஒருங்கிணைப்பாளருமான எடப்பாடி பழனிச்சாமி தெரிவித்துள்ளார்.

16ஆவது தமிழக சட்டசபையின் முதல் கூட்டத்தொடர் இன்று சென்னை கலைவாணர் அரங்கில் நடைபெற்றது. இந்த ஆண்டின் முதல் கூட்டத் தொஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் இன்று உரையாற்றினார். கூட்டத்தில் பங்கேற்ற பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி, சட்டசபையில் இன்றைய தினம் ஆளுநர் ஆற்றிய உரை பெரும் ஏமாற்றமளிப்பதாக தெரிவித்தார்.

கொரோனா பரவலைத் தடுக்க அரசு தவறி விட்டது. அரசு மருத்துவமனைகளில் கொரோனா பரிசோதனை முறையாக மேற்கொள்ளப்படுவதில்லை. கொரனோ பரிசோதனையில் குளறுபடி நடக்கிறது என்றும் குற்றம் சாட்டினார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.

English summary

Edappadi Palanisamy Leader of the Opposition in the Tamil Nadu Assembly and AIADMK Deputy Coordinator, said the governor's speech did not include any of the promises made in the election manifesto, such as the cancellation of NEET exams and the cancellation of student loans.