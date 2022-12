கருணாநிதிக்கு பேனா நினைவு சின்னம்.. மாநில அரசு, சென்னை மாநகராட்சிக்கு தீர்ப்பாயம் அதிரடி உத்தரவு

Chennai

சென்னை: சென்னை மெரினாவில் கடலுக்குள் மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் நினைவாக 42 மீட்டர் உயரத்தில் பேனா நினைவு சின்னம் அமைப்பதற்கு தடைகோரிய வழக்கில் தென்மண்டல பசுமை தீர்ப்பாயம் மத்திய, மாநில அரசுகள் மற்றும் சென்னை மாநகாராட்சிக்கு முக்கிய உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.

சென்னை மெரினா கடற்கரையில் மறைந்த முன்னாள் முதல்வர்களான அண்ணா, எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா, கருணாநிதி ஆகியோரின் நினைவிடங்கள் அமைந்துள்ளன.

மெரினா கடற்கரைக்கு செல்லும் தமிழ்நாட்டினர் உள்பட வெளிமாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் இந்த நினைவிடத்தை பார்த்து செல்கின்றனர்.

The South Zone Green Tribunal has issued an important order to the Central, State Governments and the Chennai Municipal Corporation to respond within 8 weeks in the case seeking a ban on the construction of a 42 meter high pen memorial in memory of former Chief Minister Karunanidhi who died in the sea at Chennai Marina.